AKP'den kayyum açıklaması: Geç kalındı

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan kayyum atamaları ile ilgili AKP'den ilk açıklama Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, 'Neden bu adım atıldı diye değil, geç mi kalındı diye sorulabilir' dedi.

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan kayyum atamaları ile ilgili AKP'den ilk açıklama Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

AA muhabirine konuşan Turan, kayyumların, Anayasa ve kanunlarda tanımlanan görev ve sorumluluklara aykırı hareket edilmesinin, terörle aralarına mesafe koyulmamasının adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesinin bir sonucu olduğunu söyledi.

'VAHİM BİR TABLO VAR'

Kayyumların kamuoyuna yargı süreçleri ile açıklandığını belirten Bülent Turan, yaptığı açıklamada, ''Ortada vahim bir tablo var. Bir eleştiri olacaksa neden bu adım atıldı diye değil, geç mi kalındı diye sorulabilir" dedi.

'CHP HDP'NİN TAKLİDİ HALİNE GELDİ'

CHP'nin kayyumlara gösterdiği tepkiyi eleştiren Turan, ''İlk tepkinin HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan CHP'den gelmesi, her zaman söylediğimiz gibi Atatürk'ün partisi CHP'nin, bugün HDP'nin bir taklidi haline geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur'' diye konuştu.