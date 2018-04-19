AKP'den İyi Parti açıklaması: Kendi eksiklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, İyi Parti'ye ilişkin, 'Kendi eksiklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar' açıklamasında bulundu.

İyi Parti'nin seçime girip girmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Kendi eksiklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar" dedi.

"Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz" diyen Ünal, "Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız. Kendi eksiklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar" ifadelerini kullandı.