AKP'den Eskişehir'de 48 milyon liralık millet bahçesi: İhale dosyası gizlendi

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Atatürk Stadı’nın yerine yapılacak Millet Bahçesi’nin yapım ihalesini ihalesinde şeffaflık ilkesine uyulmadığını belirtti.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Atatürk Stadı’nın yerine yapılacak Millet Bahçesi’nin yapım ihalesini ihalesinde şeffaflık ilkesine uyulmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yıkımına başlanan Eskişehir Atatürk Stadı’nın yerine yapılacak Millet Bahçesi’nin yapım ihalesini, 48 milyon lira karşılığında İstanbul merkezli Ekol Yapı İnşaat kazandı.

Eskişehir’de yapılması planlanan Millet Bahçesi’nin projesi Ekim 2018’de 185 bin TL maliyetle Ankaralı bir peyzaj firmasına çizdirildi. 7 Şubat’ta açık usulle çıkılacağı bildirilen ihale, 21 Ocak’ta iptal edildi. Yerine açılan ihale ise 13 Şubat’ta pazarlık ve davet usulü ile düzenlendi. İhale sonucu Ekol Yapı İnşaat ile 48 milyon 250 bin lira sözleşme imzalandı.

İptal edilen ve Millet Bahçesi’nin toplamda 56 bin 448 metrekarelik alanda yapılmasını öngören ilk ihale dosyası da yeniden düzenlendi. Yeni ihale dosyası kamuoyundan gizlendi. İhale sürecinin ardından Millet Bahçesi için 65 yıllık Atatürk Stadı yerle bir edildi.

Çakırözer, ihaleyi Meclis gündemine taşıdı. Bir ihalenin pazarlık usulüyle yapılması için afet, salgın ve hastalık gibi beklenmedik olaylar yaşanması gerektiğini söyleyen Çakırözer, “Kanun da bunu emrediyor. Veya yapılacak işin, ‘Yapım tekniği bakımından özellik arz etmesi’ gerekiyor. TOKİ bu ihaleyi önce gizledi, sonra istediği firmayı davet etti, pazarlık yapıp sözleşmeyi imzaladı” dedi.

Çakırözer, ihale gizli olduğu için projenin detaylarının da kamuoyu bilgisine açılmadığını kaydetti.