AKP'den erken seçim açıklaması: Gündemde yok, vatandaş istemiyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada erken seçimin sözkonusu olmadığını belirterek 'Vatandaş erken seçim istemiyor. Vatandaşımızın beklentisi reformların yapılması' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada erken seçimin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Çelik "Erken seçim diye bir gündem yok. Bütün siyasi partilerin patronu vatandaştır. Vatandaş erken seçim istemiyor. Vatandaşımızın beklentisi reformların yapılması, etrafımızdaki sorunların giderilmesi. Dolayısıyla erken seçim bizim günümüzde yok. Önümüze bakıyoruz" dedi.

Çelik yargı reformu paketinin Ekim ayında TBMM'nin gündemine geleceğini belirtti. Çelik sözkonusu paket için "Avrupa Birliği kriterlerini de göz önüne alan bir pakettir. AB ile yürüyen ilişkilerimizin daha güçlü olması için ilerleyen bir pakettir. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için atılması gereken adımları temin ederek gerçekleştirmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Ankara'da yapılan Rusya, İran, Türkiye üçlü zirvesiyle ilgili ise Çelik "Sahada bazı yeni gerçeklikler ortaya çıkmaya başladı. Üç lider de ayrılıkçı gündemlere karşı çıkmıştır. İdlib'deki durumun yeniden kontrol alınması için çalışmalar sürdürülüyor. DEAŞ, El Kaide gibi benzer organizasyonlara karşı ortak bir tutum geliştirilmesi altı çizilmesi gereken bir konudur" dedi.

'GÜVENLİ BÖLGE': ABD İLE MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Suriyeli mülteciler için çözümün "güvenli bölge" olduğunu ileri süren Çelik, ABD ile Suriye'nin kuzeyiyle ilgili anlaşılamayan pek çok konu olduğunu söyledi. Çelik "Buna rağmen bütün bu meseleler kapsamlı bir müzakere süreciyle halledilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamayı hatırlattı ve "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Türkiye güvenli bölgeyle ilgili önüne bir tablo gelmezse iki hafta içinde adım atacaktır. Türkiye bunu müttefikleriyle beraber yapmak istiyor ama bu mümkün olmadığı durumlarda Türkiye adım atma kapasitesine sahiptir" dedi.

Çelik "Patriot konusunda olumlu yaklaşılması halinde Türkiye ihtiyacını müttefiklerinden karşılamak istemektedir" diye konuştu.

'SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRIYI KINIYORUZ'

Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerine saldırıları konusunda ise Çelik "Biz saldırının arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Her kriz yeni krizler, yeni sonuçlar doğuruyor" dedi.

SURİYE İLE GÖRÜŞME

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Erdoğan'a Suriye ile temas kurulması önerisiyle ilgili soruya yanıt veren Çelik "Temel Karamollaoğlu 'Esad ile değil Suriye ile görüşmeyi ifade ettim' dedi. Hakkını yemeyelim. Sorun Türkiye'nin ilişkiyi kesmesi gibi görünüyor. Bütün bu tablonun sorumlusuyla mı görüşeceksiniz? Kendi halkına silah çeken, kimyasal silah kullanan bir rejim. Daha fazla insan zarar görmesin diye askeri temaslar olabilir. Unutulmaması gereken şudur; Türkiye siyasi olarak doğru yapmıştır. Mesela Suriye rejiminin kendi halkına karşı katliam politikasından vazgeçmesidir" dedi.

ADALET BAKANININ 'MAKLUBE' AÇIKLAMASI

Çelik Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "maklube" açıklamasına dair soruya ise şöyle yanıt verdi: "Adalet bakanlığı FETÖ ile mücadele konusunda kilit bakanlıklardan. FETÖ en çok orada yapılanmıştı. Burada bir zaaf varmış gibi değerlendirmeler çıkınca sayın bakan da bu şekilde cevap vermiştir."

TANK PALET FABRİKASININ GİZLİ DEVRİ: BİRÇOK CB KARARI YAYIMLANMIYOR

Sakarya'daki tank palet fabrikasının gizli devriyle ilgili sorulan soruya ise Çelik "Cumhurbaşkanı kararıyla, kararname arasındaki farkın bilinmesi gerekir. Bu da cumhurbaşkanı kararıdır. Cumhurbaşkanlığı kararının bir çoğunun yayınlanmadığının bilinmesi gerekir. Eldeki imkanların daha iyi kullanılması için yeni yatırımların oluşması için yapılmıştır. Gizli bir şey yok. Kaynakların en etkili şekilde kullanılması düşünülmektedir. Özel sektörde yapılması bu açıdan fırsat doğuracaktır. Tesisin mülkiyeti MSB'de kalacaktır. Tesis çalışanları yine MSB'de kalacaktır. En az elli milyon dolar yatırım yapılması şartıyla üstleneceklerdir" dedi.