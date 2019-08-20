AKP'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na kayyum yanıtı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kayyum atamalarına tepki gösteren Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ü eleştirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasını eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi.

Ünal, "15 Temmuz saldırısı sonrası oluşan ölüm ve kalım mücadelesi... Bütün bu mücadelenin sembolü haline gelen ülke liderimiz Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının oluşturduğu hatta, maalesef uzunca zamandır karnından konuşan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da katıldı" dedi.

Gül, kayyum kararı sonrası "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" derken, Ahmet Davutoğlu ise, "Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir" ifadesini kullanmıştı.