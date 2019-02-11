AKP'de 10 ilde kriz: Çözüm aranıyor...

AKP ve MHP'nin ayrı ayrı aday çıkardığı 10 kent için yeniden masaya oturulması kararı alındı. AKP'nin seçimlere ayrı ayrı adaylarla girilecek 10 kentte durumu riskli gördüğü belirtiliyor.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Cumhur İttifakı’nda 10 ilde ortak aday arayışı" başlıklı yazısında, AKP'nin MHP ile birlikte ayrı ayrı adaylar gösterdiği 10 kentte tekrar masaya oturmak istediğini yazdı.

"31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde adaylıkların resmileşmesine bir hafta kaldı. Hem Cumhur İttifakı, hem Millet İttifakı aday listelerini büyük ölçüde tamamladı. AK Parti kulislerinde, MHP ile ittifak yapılmayan, ayrı ayrı aday çıkarılan 10 kentte riskli bir tablonun ortaya çıktığı konuşuluyor" diyen Zeyrek, "Bu bilgiyi veren kaynağıma, 'Hangi iller mesela?' diye sordum. İlk verdiği örnek Iğdır oldu. AK Parti ve MHP'nin aynı tabandan oy aldığı kentte, HDP'nin bu bölünmeden kârlı çıkacağı tespiti yapıldı. Benzer şekilde 2014'te MHP'nin kazandığı Kars'ta da MHP ve AK Parti adaylarının çekişmesinin HDP ya da CHP adaylarını daha iddialı hale getirdiği söyleniyor. AK Parti'de yapılan kamuoyu araştırmalarında, Çanakkale, Giresun gibi illerin de aralarında olduğu 10 ilde ayrı aday çıkarmanın durumu zorlaştırdığı anlaşılmış" ifadelerini kullandı.

Zeyrek, iki partinin bu hafta sorunu çözmek için buluşacağını, MHP'nin Iğdır ve Kars'ta ısrar ettiğini yazdı.