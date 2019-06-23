AKP yalnızca bu ilçelerde önde...

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından İstanbul'un ilçelerinde de durum belli oldu. AKP'nin ilçelerin büyük bölümünde çoğunluğu kaybettiği görülüyor.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte ilçelerin seçim sonuçları da duyurulmaya başlandı.

İstanbul'un pek çok ilçesinde çoğunluğun CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verdiği görülüyor.

AKP'NİN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU İLÇELER...

AKP'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu ilçelerin yalnızca Arnavutköy, Başakşehir, Pendik, Esenler, Sultangazi, Kağıthane, Beykoz, Ümraniye, Sultanbeyli ve Bağcılar olduğu görüldü.

Fatih ve Üsküdar gibi geçmiş seçimlerde AKP'nin önde olduğu kimi ilçelerde CHP adayının ilk sırada gelmesi dikkat çekti.

KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ'TA YÜZDE 80'İ AŞTI

Öte yandan İmamoğlu'nun oyları Kadıköy ve Beşiktaş'ta yüzde 80'i geçti.

İmamoğlu, Büyükçekmece'de de yüzde 81'in üzerinde oy aldı.