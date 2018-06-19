AKP vekil sınırını açıkladı: Yeniden seçim son çare

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, '7 Haziran'da olduğu gibi cumhurbaşkanı böyle karar alabilir demek yanlış. Meclis de, Cumhurbaşkanı da yenileyebiliyor ama bu son çare. Cumhurbaşkanı'na hükümet ile ilgili düzenlemeler yapabilme yetkisi getirdik' dedi.

AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Şentop, Habertürk TV'nin konuğu oldu. Şentop, AKP'de 310 vekil ve üzeri olursa bazı milletvekillerinin bakanlık için istifa edebileceğini söyledi. Şentop, yeterli çoğunluk olmazsa bakanların dışarıdan olacağına vurgu yaptı. Şentop, Meclis'te çoğunluk sağlanamazsa da erken seçimin son çare olduğunu belirterek, "Yeni sistemde kolayca seçime gidebilmek mümkün değil. 7 Haziran'da 45 günde hükümet kurulamazsa seçime gidiliyor. Yeni sistemde bunun bir maliyeti var. Meclis'ten çoğunluk çıkmadı diyelim, cumhurbaşkanı seçime gidelim dedi, bir hakkı gidiyor. Cumhurbaşkanı'na hükümet ile ilgili düzenlemeler yapabilme yetkisi getirdik. Sistemi kilitlememek için geçici bütçe ile devam edilebilir. Burada b, c planından bahsettik. Meclis, Cumhurbaşkanı'nı çalıştırmayacağız husumetine dönüştürmezse sistem yürüyebilir" diye konuştu.