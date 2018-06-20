AKP Suruç videosunun sadece 2 dakikalık bölümünü yayımladı

Suruç'ta 4 kişinin ölümüne neden olan AKP'nin seçim provokasyonuna ilişkin ilk görüntüler AA tarafından yayımlandı ancak video olayın başladığı an kesildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki seçim provokasyonuna ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntülerinin bir kısmı ortaya çıktı. Görüntüde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AKP Suruç İlçe Başkanı Naif Bülbül ve beraberindekilerin olayın yaşandığı dükkana girişi ve çıkan ilk gerilim anları görülüyor.

HASTANEDE YAŞANANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK HDP, Suruç'ta yaşananlara ilişkin raporunda iki kişinin hastanede öldürüldüğünü açıklamıştı. Raporda, AKP milletvekili Yıldız’ın talimatıyla hastanedeki güvenlik kameralarının tahrip edildiği, oğullardan birinin acil serviste tedavi altındayken, diğer oğulun hastane önünde öldürüldüğü, baba Esvet Şenyaşar’ın da başına oksijen tüpüyle vurularak ağır yaralandığı vurgulanmıştı. İLGİLİ HABER HDP heyeti Suruç ön raporunu açıkladı: Görgü tanıklarının aktardıkları ‘dehşet verici’