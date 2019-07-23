'AKP seçime bir hafta kala çok büyük paralar dağıttı...'

Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Hasan Akgün, seçime bir hafta kala AKP'nin ilçede vatandaşlara, çeşitli grup başkanlarına, belediye personeline çok büyük paralar dağıttığını açıkladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Hasan Akgün, AKP'nin ilçe genelinde seçime kısa süre kala çok büyük paralar dağıttığını açıkladı.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Akgün, seçim öncesi ilçede korkunç bir baskı olduğunu, büyükşehir başkanlığı yapan rakibinin iktidarın para gücünü acımasızca kullandığını söylerken, "Kendi içlerinden gelen bilgi son hafta özellikle çok büyük paralar dağıtıldı Büyükçekmece'de" derken, Vatandaşlara çeşitli grup başkanlarına belediye personeline. Ben bana gelenlere ‘Ne verirlerse hepsini alın ana sütü gibi helal sizin paranız' dedim. Devletin buradaki amiri memuru kim varsa bize karşı kullanıldı. Büyük bir gücün karşısında mücadele verdik" dedi.