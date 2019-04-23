AKP seçim sistemini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor: İşte ilk maddeler!

31 Mart seçimlerinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi yerleri kaybeden AKP, seçim sisteminde kapsamlı bir değişikliğe hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimleri bir arada yapmayı planlayan AKP, sandık kurulu listelerini de seçimden önce edinmek için düzenlemeye gidecek.

31 Mart seçimlerinde birçok önemli kenti kaybeden AKP, seçim sistemini değiştirmeye hazırlanıyor.

Tüm seçimleri bir arada yapmayı planlayan AKP, seçmen kütüğü, sandık kurulları ve zarfları da değiştirmeye hazırlanıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP’nin yaptığı hazırlığa göre, seçmen göçünün engellenmesi için yeni kurallar getirilmesi hedefleniyor. 31 Mart seçimleri öncesinde, İstanbul’daki 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye’nin değişik illerine taşımıştı. AKP kurmayları, yer değiştiren seçmenlerin büyük bölümünün kendi seçmeni olduğunu belirtiyor. Seçim yasasında yapılacak değişiklikle seçmen nakillerini sınırlandırılacağını belirten AKP kaynakları, “Örneğin, seçimlere 6 ay veya belli bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi önlenebilir. Seçmen, sürekli yaşadığı şehrin imkânlarından faydalanıp, seçim zamanı gidip başka yerde oy veriyor. Böyle bir şey olmamalı” değerlendirmesini yaptı.

SANDIK KURULU LİSTELERİ

AKP’nin yaptığı hazırlık kapsamındaki en önemli değişiklik ise sandık kurullarıyla ilgili olacak. AKP kurmayları, “Sandık kurullarının kimlerden oluştuğuna yönelik liste siyasi partilere verilmiyor. Ama YSK’nın seçim takviminde sandık kurullarına itiraz süreci bulunuyor. Bilmediğimiz bir listeye nasıl itiraz edeceğiz? Yapılacak düzenleme ile sandık kurullarının listesinin siyasi partilere verilmesinin önü açılması gerekiyor” dedi.

DÖRT SANDIĞA DÖRT ZARF

İlk defa bu seçimlerde uygulanan tek zarf ilkesinin de seçmenin kafasını karıştırdığını belirten AKP, yapılacak değişiklikle tüm pusulaların aynı zarf ve aynı sandıkta kullanılması uygulamasından vazgeçileceğini dile getirdi. Bu kapsamda, yerel seçimlerde dört ayrı pusulanın (belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği ve muhtarlık) dört ayrı zarfta ve dört ayrı sandıkta kullanılması için düzenleme yapılacak.

ÜÇ SEÇİM BİRLİKTE YAPILSIN

AKP’nin Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerin bir arada yapılıp yapılmaması gerektiğini de tartışmaya açması bekleniyor.