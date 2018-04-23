AKP seçim çalışmasına başladı: Tapusu olmayana yapı belgesi

AKP seçim öncesi kendini yeniden 'parlatmak' için ilk adımı tapuyla atacak. Yaklaşık 16 milyon taşınmaza Yapı Kayıt Belgesi verilmesi için yapılacak düzenleme bir hafta içinde Meclis’te olacak.

AKP 24 Haziran seçim çalışmasına "tapu" adımıyla başlıyor.

Yurttaşların sorunlarını seçim dönemlerinde oy devşirmek için kullanan AKP, tapularda yaşanan sorunlara ilişkin düzenlemeye gidiyor.

İmara aykırılıklar, işgaller olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu ülkede yüzde 60 mülk sahibi devletle ihtilaflıysa buna bir çözüm getirmemiz lazım" derken, "Çözüm için vatandaşın kendinin gelerek hali hazırda iskana, imara aykırılığı bildirmesi gerektiğini söyledi. Özhaseki, "Bildirdikten sonra belli bir ücreti ödeyecek ve kayıt altına alınacak. Cüzi bir ücret olacak" dedi. Mevcut durum hakkında da bilgi veren Özhaseki, "Belediye dairelerden vergi alamıyor, emlak vergisini arsadan alıyor. Bunu tescillese, başına bela. Maliye aynı şekilde. Vatandaşın elinde tapusu yok. İpotek verecek olsa bankaya, veremiyor" ifadesini kullandı.

AKP'LİLERE TERS KÖŞE

AKP basını, Pendik'te tapu sorununa ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nu hedef almış, seçim kazanmak için kaçak yapılara tapu dağıtma sözü verdiğini yazmıştı.