'AKP oylarında büyük düşüş var, yüzde 40'ın üzerinde çıkmıyor'

AKP’nin son yaptırdığı anketlere göre partinin oyları yüzde 40’ın üzerine çıkmıyor. AKP oylarının bir bölümünün MHP’ye kaydığını ifade ediyor.

AKP’nin son yaptırdığı anketlere göre partinin oylarında çok az bir kıpırdanma olsa bile yüzde 40’ın üzerine çıkmıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, önceki anketlerde kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 38 dolayında çıkan oy oranının, son yapılan ankette yüzde 39 olduğu belirtiliyor. AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak için hedeflediği yüzde 52 oranının yakalanmasının mümkün olmadığı, bu ekonomik koşullarda ittifakın oy oranının yüzde 49’u geçmesinin bile büyük bir başarı olacağı kaydediliyor. İttifakın parti tabanlarında tam olarak benimsenemediği vurgulanırken, Ankara’yı kaybetme riskinden yola çıkılarak ittifak yapılmasıyla AKP açısından diğer tüm illerin riske atıldığı eleştirisi yapılıyor.

