'AKP memurun maaş zammına göz dikti' iddiası

Kamu emekçilerinin ve emeklilerin alacağı Temmuz zammı öncesi artışı etkileyecek enflasyon oranlarıyla bilinçli olarak oynandığı ileri sürüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son iki aydır açıklanan enflasyon ciddi olarak saptığını belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, "2018 tarihinde açıklanan ve son 15 yılın rekorunu kıran Eylül enflasyon rakamı sonrasında TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevden alınmış, Taştı’nın yerine şahsınıza yakınlığı kamuoyunca bilinen Yinal Yağan getirilmiştir. Nisan ayında TÜİK Başkanı Mehmet Aktaş Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliğine seçilince Yağan, TÜİK’in yeni başkanı olmuştur. Bu atamadan sonra açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarında daha önce görülmemiş uygulamalar kurumun güvenliğini zedelemektedir" derken, "Bilindiği üzere, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artışlarını TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını temel alarak gerçekleştirmektedir. Maaş zam oranları enflasyon artışına bağlı olup, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçek enflasyon ile uyumlu olmaması halinde milyonlarca çalışan mağduriyet yaşamaktadır. TUİK verileriyle oynanması iddiası nedeniyle, özellikle Temmuz ayında maaş alacak olan, işçi, memur ve emeklimiz ciddi kaygı yaşamaktadır" ifadesini kullandı.

Tekin, Albayrak'ın şu sorulara yanıt vermesini talep etti: