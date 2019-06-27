AKP Maarif Vakfı'na para yağdırıyor: 1 milyar 322 milyon lira!

AKP, Türkiye Maarif Vakfı'na milyonlarca lira aktarmaya devam ediyor. Son olarak dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Vakfa 541 milyon lira daha aktarıldı. 2016'dan bu yana Vakfa aktarılan toplam miktar 1 milyar 322 milyon lirayı buldu.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Maarif Vakfı'na 541 milyon lira aktarılması öngörüldü.

Vakfa Haziran 2016'da 90 milyon, Ağustos 2017'de 241 milyon, Haziran 2018'de 351 milyon olmak üzere 3 kalemde toplam 781 milyon aktarılmıştı.

Dün yayımlanan kararnameyle birlikte 1 milyar 322 milyon lira aktarılmış olacak.

Türkiye Maarif Vakfı, 17 Haziran 2016 tarihinde, "Yurtdışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek" görevlerini yürütmek üzere 6721 sayılı yasayla kurulmuştu.

Osmanlı kaynaklarında, özel kişilerin varlıklarını ve olanaklarını devletin yapmadığı hizmetlerin gördürülmesi amacıyla tahsis edilmesi olarak tanımlanır. Oysa Türkiye Maarif Vakfı bunun tam tersi bir işlev görmek amacıyla kuruldu. Kamu kaynakları, kamu disiplini dışında her türlü kural ve denetimden arındırılmış bir ortamda vakfın mütevellisine devrediliyor.

Vakıf, Türkiye Cumhuriyeti'nin örgüt yapısı içinde tanımlanmıyor. Özel bir statüsü var ancak kamu yetkisini kullanabilme güç ve yetkisi verildi. Sözgelişi o güne değin yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'na tanınan; Türkiye Cumhuriyeti adına başka ülkelerde eğitim kurumu açma imtiyazı bu vakfa da tanındı.

Öylesine ki, vakfın yurtdışındaki bir şehirde eğitim-öğretim kurumu varsa, Milli Eğitim Bakanlığı bile olsa bir başka kurumun, benzer amaçlarla birim kurması yasaklanmıştı. Neyse ki 2016'da yasayı değiştirip bu yasağı kaldırdılar.

Yurtdışında FETÖ okullarının bulunduğu ülkelerde eğitim alanında eğitim anlaşmaları yapılarak okullar devir alınıyor ve bedelsiz olarak Maarif Vakfı'na veriliyor.

Vakfın Ocak 2019 tarihinde 33 ülkede 257 eğitim kurumu; 28 yurt, 2 üniversite kurduğu, 15 binin üzerinde öğrencisi olduğu belirtiliyordu.

Okullarda görev yapacak yönetici ve öğretmenleri Vakfın mütevellisi seçebiliyor. Devlet memuru olanlar 6 yıl ücretsiz izinli sayılarak görevlendirilebiliyorlar ve kendilerine yurtdışındaki elçilik ve konsolosluklarda çalışan devlet memurlarına ödenen tutarın 3 katına kadar ödenebiliyor. Ayrıca diplomatik ayrıcalıklar tanınıyor.