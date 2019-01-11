AKP ile MHP iki ilde daha anlaşmaya vardı: Kriz yaşanan ilde formül bulundu

AKP ile MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmelerinde iki il için daha anlaşmaya varıldı.

AKP ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında iki büyükşehirde daha anlaştı. İki partinin il başkanlarının görevden alınmasına sebep olan Samsun'un ilçeleri ile Ordu'nun ilçelerinde bazı pürüzler yaşanmıştı.

Habertürk'ün haberine göre, MHP'nin Adana, Mersin, Manisa dışındaki büyükşehirlerde AKP'nin adayını destekleme kararı doğrultusunda AKP Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir ile Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Hilmi Güler desteklenecek. Bu iki büyükşehrin ilçelerinde ise uzlaşı arayışı ve görüşmeleri devam ediyordu. Dün akşam itibariyle bu görüşmeler sonuçlandı.

AKP, Samsun'un 4 veya 5 ilçesinde; Ordu'nun ise 2 ilçesinde MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Samsun'da gösterilecek aday konusunda iki parti arasında kriz yaşanmış, kriz sonrası AKP Samsun İl Başkanı görevden alınmış, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ise ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.