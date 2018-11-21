AKP iki ilin belediye başkanlığından vazgeçti

AKP'nin İstanbul ve Ankara'da MHP'nin vereceği destek karşılığında iki ilden vazgeçeceği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim ittifakı gündemiyle bugün bir araya gelecek.

İki parti arasında yaşanan Andımız ve af krizi sonrası rafa kalkan ittifak görüşmesi İyi Parti ile CHP'nin ittifak görüşmelerine başlaması sonrası yeniden gündeme gelirken, AKP'nin MHP ittifakı için iki ilden vazgeçeceği iddiası gündeme geldi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "AK Parti tarafı, MHP'den İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeme kararını yeniden hayata geçirmesini isteyecek. Etimesgut'ta bir açılışta yaptığı konuşmada Mersin, Adana, Manisabaşta olmak üzere mevcut belediyeleri kaybetmek istemediğini ortaya koyan Bahçeli, bu kez görüşmeye ittifak satrancından zaferle çıkmış, oylarını artırmış bir şekilde daha güçlü girecek ve bu üç ilde aday gösterilmemesini isteyecek. Daha önce 'biz o şehirlerde nasıl aday göstermeyiz' diyen AK Parti'liler bu kez İstanbul ve Ankara için Mersin ve Adana'dan vazgeçilebileceğini konuşmaya başladı. Buna karşılık, İzmir için Manisa'dan vazgeçilmesi beklenmiyor" iddiasında bulundu.

Erdoğan ile Bahçeli, bugün bir araya gelerek ittifak gündemini detaylı şekilde masaya yatıracak.