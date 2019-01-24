AKP hayvan hakları düzenlemesini askıya aldı: Gerekçe maliyet ve hapis cezası...

Hayvan cinayetleri ve işkence haberleri gün geçtikçe artarken, uzun süredir gündemde olan hayvan hakları düzenlemesi AKP tarafından askıya alındı. Düzenlemenin hem maliyet hem de hapis cezası başlığı nedeniyle seçim sonrasına ertelendiği ileri sürülüyor.

AKP muhalefet partilerinden gelen hayvan hakları düzenlemesi tekliflerini reddederken, kendi teklifini Meclis gündemine sunacağını açıklamıştı.

Hayvan cinayetleri ve işkence haberleri gün geçtikçe artarken, teklifin hala Meclis'e gelmemesinin nedeni belli oldu.

AKP'nin seçim öncesi hapis cezası da içeren konuda adım atmak istemediği belirtilirken, hayvan barınakları konusunda da maliyet tartışması yaşandığı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı’nın katkılarıyla parti içinde süren hayvan haklarına ilişkin yeni yasal düzenlemede sorun yaşandı. Seçimlerden önce yaşalaştırılması için peş peşe yapılan toplantılardan sonra çalışmalar hız kesti. Yavaşlamanın nedeni daha önce belirlenen sorunlu dört başlıktan en önemlisi hayvanlara işkence yapanlara ve öldürenlere hapis cezası verilmesine ilişkin madde oldu.

Düzenleme, sahipli veya sahipsiz ayrımı yapılmadan, tüm hayvanlara işkence yapan veya öldürenlere hapis cezası verilmesini öngörüyordu.

Dört aydan dört yıla kadar öngörülen hapis cezasının, halen yürürlükte olan İnfaz Kanunu açısından tartışma yarattığı öğrenildi. Kanunda insanlara karşı işlenen suçlardan bazılarına hapis cezası uygulanmaması, cezanın ertelenmesi gibi durumlar nedeniyle ‘uygun bir oran’ belirlenmesinde sorun yaşandığı dile getirildi.

DİĞER SORUN 'MALİYET'

Hayvan hakları savunucularının talep ettiği düzenmeleri hayata geçirmenin, hayvanların sokaklardan toplanması ve barınaklara alınması anlamına geleceğini savunanlar da bulunuyor. Her yerleşim yerine barınak yapmanın maliyeti nedeniyle bütçenin nasıl oluşturulacağı da AKP içinde başka bir tartışma konusunu oluşturuyor. Barınakların sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için 5 milyar lira gerektiği dile getiriliyor. Barınakların belediyelere bırakılması yerine, merkezi bütçeden kaynak aktarılarak ilgili bakanlığın sorumluluğuna verilmesi tartışılıyor.