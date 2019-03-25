AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Seçim sonuçları kötü olursa 5 yıl uyuyamayız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Önümüzdeki hafta bugün oy kullanacağız. 5 sene rahat uyumamız için, 5 gün koşturup uyumayalım. Burada farklı bir sonuç ortaya çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayız' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında ​Bitlis'in Tatvan ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AKP adayı Emin Geylani'ye destek isterken, "Burada bulunanlar Tatvan'ın gerçek sahipleridir. Önümüzdeki hafta bugün oy kullanacağız. 5 sene rahat uyumamız için, 5 gün koşturup uyumayalım. Burada farklı bir sonuç ortaya çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayız. Huzur ve güven ortamı olmadan olmuyor. Biraz gecikmeli olsa da devlet işleri yürüyor. Huzurun olmadığı yerlere sermaye gelmiyor. İşletmeler gelip burada yatırım yapmıyor. Yatırım ortamı denen bir kavram var. Fiziki altyapı, üniversite, yetişmiş insan gücü, teşvikler olmalı. Huzurun olduğu yere başkası gelip yatırım yapmazsa beyin göçü olur. Aslında bugün konuştuklarımız gençleri de ilgilendiriyor. Huzur ve güvenin olduğu yerlerde belediye projelerini yapar, merkezi hükümet bu projeleri hayata geçirir. En önemlisi özel sektör buraya gelir. Tatvan özellikli bir yer. Ancak yeterince turist gelmiyor. İmaj denen bir şey var. 31 Mart'ta önce millet, memleket diyeceğiz. AK Parti'ye ve adayımıza destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.