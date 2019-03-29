AKP, 'CHP adayının kardeşi PKK'lı' demişti: AKP'liyim, sandıkta görevliyim...

Seçim öncesi muhalefetin adaylarını her gün hedef gösteren AKP, CHP'nin Adana-Yüreğir İlçe Belediye Meclis Üyesi adayı Fevzi Ala'nın kardeşinin PKK'li olduğunu ileri sürmüştü.

Sözcü'den Saygı Öztürk, konuyu köşesine taşırken, AKP'nin PKK'li olduğunu ileri sürdüğü ismin AKP'li olduğunu, üstelik de seçimlerde AKP tarafından sandıkta görevlendirildiğini yazdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

CHP'nin Adana-Yüreğir İlçe Belediye Meclis Üyesi adayı Fevzi Ala hakkında, hükümete yakınlığı ile bilinen gazetelerde fotoğraflı olarak şu bilgi yer aldı:

“PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken İstanbul ilinde yakalanan Barış Işık'ın, ifadesinde kardeşi Haydar Ala'nın PKK/KCK terör örgütüne işbirlikçilik yaptığı gerekçesiyle 21 Haziran 1999 tarihinde Muş Jandarma Komutanlığı'nca gözaltına alındı.”

İyi de aday olan Fevzi Ala'nın ne suçu var? Ağabeyi Haydar Ala, köyünde muhtar olduğu dönemde yakalanan bir teröristin ifadesine dayanılarak 33 kişiyle birlikte gözaltına alınmış da sonra ne olmuş? Üç ay sonra hakkında beraat kararı verilmiş. Ama hakkında beraat kararı verilmiş olsa da tam 20 yıl önce gözaltı gerçekleşse de kardeşi CHP'den meclis üyeliğine aday olunca, karşısına çıkarıldı.

Muş'un Varto İlçesi'ne bağlı Gölyayla Köyü'nde ikamet eden eski muhtar Haydar Ala'yı aradım. “Ne benim, ne de kardeşim Fevzi'nin PKK ile en ufak bir ilişkimiz yok. Muhtar olduğum dönemde bunları yakalattığımız zaman, mutlaka bizlere iftira atarlar, kendilerine yardımcı olduğumuzu söylerlerdi. Bu bir taktikti. 20 yıl önceki olayla kardeşimi de, beni de PKK'lı gösteriyorlar. Kardeşim bir karakol yüzü bile görmemiştir. Aday olunca bunların karşısına çıkarılması hiç yakışık almıyor. Üstelik o CHP'li, ben AKP'liyim” dedi.

Kardeşi Fevzi Ala, 2002 yılında CHP'ye üye olmuş. Gelelim Haydar Ala'ya. Haydar Ala, AKP'nin Muş-Varto ilçe başkanlığının kayıtlı üyesi. 31 Mart'ta yapılacak seçimde de AKP tarafından seçim kuruluna verilen listede Ala, Gölyayla Köyü Onpınar İlkokulu'nda AKP'nin sandık görevlisi olarak yer alıyor. Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emel Dulkadir Çelebi'nin düzenlediği 5 Mart 2019 tarihli belgede de bu kişinin AKP tarafından görevlendirildiği yazılı.

Fazla söze ne gerek var? Şu anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na bile yanlış bilgiler veriliyor. İçişleri Bakanı da, gerekli araştırmayı yapmadan bunları açıklıyor. Fevzi Ala'ya bir özür borcunuz yok mu?