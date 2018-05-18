AKP bekçilere özel harekat eğitimi verdiriyor

Yeniden bekçi kadroları açan AKP, göreve başlayacak bekçilere özel harekat eğitimi verdiriyor. Bekçi adaylarına, 'tabanca ile kısa ve uzun namlulu otomatik silahları her ortam ve şartta güvenli şekilde kullanabilmeleri amacıyla' verilen eğitime neden gerek görüldüğü merak konusu.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla görev yapacak 1000 bekçi adayı, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce eğitime alındı. Operasyonlarda görev almış uzman eğitmenlerce verilen eğitimlere katılan bekçi adayları, tabanca ile kısa ve uzun namlulu otomatik silahları her ortam ve şartta güvenli şekilde kullanabilmeleri amacıyla eğitildi. Eğitimin sonunda "başarılı" olan adaylar, mezuniyetlerinin ardından Ankara'daki çarşı ve mahallelerde göreve başlayacak. Bekçilere neden özel harekat eğitimi verildiği merak konusu.

