AKP Ankara adayı Mehmet Özhaseki: Sonuçları hızlı hızlı alıyoruz, keyfimiz yerinde

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 'Sonuçları hızlı hızlı alıyoruz. Sandıklardan ilk çıkanlar gelmeye başladı, doğrusu keyfimiz yerinde' dedi.

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

“Yavaş yavaş bilgi almaya başladınız mı sonuçlarla ilgili?” şeklindeki bir soru üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:

“Hızlı hızlı alıyoruz merak etmeyin sonuçları. Sandıklardan ilk çıkanlar gelmeye başladı, söylediler, doğrusu keyfimiz yerinde. Bakın bu seçimler belki biraz da manipülasyonların artık tutmadığının ispatı olacak. İlk günden, daha adamın adaylığı açıklanmadan ‘Yüzde 10-20 ilerideyim’ diye başlıyor, daha adaylığı belli olmamış adamın. Ne yaptığını da bilmiyor, söylediği de belirsiz fakat ille de aldım gidiyorum havası başlıyor. Gerçi o ‘Aldım gidiyorum’ diyenler en sonunda sandıklardan gerçekler çıkınca bir başka mahcubiyet yaşıyorlar. İnşallah bu gece çıkan sonuçlara herkes rıza gösterir, sandıkta milletin tecellisi ne ise ona saygı gösterir, çıkıp artık ‘Oylar çalındıydı, vay gittiydi, geldiydi’ demezler.”