Akar'dan ABD'ye: Aksilik çıkarsa planımız var

ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde kurulacağını söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak' dedi.

TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hulusi Akar, ABD heyeti ile yapılan müşterek harekat merkezi mutabakatı hakkında, "Kısa süre içinde kurulacak. Bazı süreler koyduk, program dahilinde yapılacakları ortaya koyduk. Bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Temennimiz, müttefikimiz olan ABD'nin ve askerlerinin yaptıkları konuşmalar ve sözler çerçevesinde bu sürecin ilerlemesine gayret göstereceklerine inanmak istiyoruz" bilgisini verdi.

Akar, "Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak" dedi.

DOĞU AKDENİZ MESAJI: GÜCÜMÜZÜ KİMSE TEST ETMESİN

Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimine de değinen Akar, "Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü, maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil" açıklamasında bulundu.

İDLİB: SALDIRI OLURSA MİSLİYLE KARŞILIK VERİRİZ

"Rusya nezdinde bize saldırı olursa misli ile mukabele edeceğimizi dile getirdik" diyen Akar, Türkiye'nin ateşkesin sürdürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Akar, "Değişik kurumlarımız vazifeler yapıyorlar. Ilımlı muhalifler kendi topraklarını korumak için gayret gösteriyorlar. Tüm bu olumlu görüşme ve niyetlere rağmen Rusya destekli rejim ahlak dışı saldırılarını sürdürüyor. Yaşlı genç demeden haziran ayından bu yana 400 civarında sivil ve masum insan hayatını kaybetmiş durumda. 1000'den fazla Suriyeli kardeşimiz de yaralanmış durumda. Zaman zaman 12 gözlem noktamıza saldırı oluyor. Açıkça Rusya nezdinde de dile getirdik. Burada bize yönelik saldırılara misliyle mukabele ettiğimizi ve edeceğimizi dile getirdik. Onlar da bunun yanlışlıkla olduğunu söylüyor. Bu ızdırabın bitmesi için Rusya'yla görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.