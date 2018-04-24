Ahmet Türk: Herkese hitap eden ortak aday bulunmalı

Ahmet Türk, herkese hitap edebilecek bir adayın ortak aday olarak gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Türk de Artı Gerçek’ten Fehim Işık’a değerlendirmelerde bulundu. Türk "Gördüğümüz kadarıyla HDP ile dolaylı görüşmeler yapılıyor. Zaten biz daha başından bu işin içinde olursak Erdoğan bunu çok kötü kullanır. Topluma dönük olarak, “Bakınız, bölücülerle bir araya geldiler” şeklinde aleyhte propaganda yapar. Böyle bir şeyin olmasını biz de istemeyiz. Bu duruma dönük hassasiyetimizi de gösteriyoruz. Bizim istediğimiz demokratik bir gelecek için ortak bir akılla hareket edilmesidir. Bu blokun içinde olup olmamamız çok önemli değil. Bizim demokrasi talebimiz ortada, demokratik bir Türkiye talebimiz ortada, "tek adam" rejimine karşı duruşumuz ortada. Bu konuda netiz. Kimse bizim üzerimizden hesap yapmasın. Biz, demokrasiye inanan, Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen bir grubuz, bir partiyiz. Bu nedenle tavrımız açıktır. Nasıl davranacağımızı biliyoruz. Bu konuda bir şüphe yok" ifadelerini kullandı.

Türk, ortak adaya dışarıdan da destek verebileceklerini söyleyerek "Herkese hitap edebilecek bir adayın söz konusu partiler tarafından ortak aday olarak gösterilmesi gereklidir. Bu tablo oluşunca, bizim birinci turda bu blokun içinde yer almamız bloka fayda değil zarar da verebilir. Türkiye’de bu durumu kriminalize edip çok rahat kullanabilecek siyasetçiler var. Bu nedenle ikinci tura kalacak adayın niteliklerine dikkat çekerek görüşlerimi dillendiriyorum. Yoksa aslında biz de kendimizi demokrasi blokunun bir parçası olarak görüyoruz. Bizim tavrımız, siyasetimiz, bugüne kadar verdiğimiz mücadele ortada. Biz demokrasinin sahiplenilmesi, Türkiye’nin Tek adam rejiminden kurtulması mücadelesi veriyoruz. Bunları göz önüne getirdiğimizde, diğer partilerin herkesi kapsayacak bir adayda uzlaşmaları durumunda bir sorun olmaz" dedi.

HDP'deki adaylık tartışmaları hakkında da konuşan Ahmet Türk "Selahattin Bey henüz yargılanıyor. Ceza verilse bile bunun bir Yargıtay süreci var. Burada önemli olan partimizin Selahattin Bey’i aday göstermesidir. Partimiz aday gösterdiğinde adayını sahiplenir. Bu nedenle yedek aday yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Dün bu konuyu eş genel başkanımız ile konuştuk. Bu formülü doğru bulmuyoruz" vurgusunu yaptı.