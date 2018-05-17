Gazeteci Ahmet Şık, HDP'den milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

Dün HDP'den aday olduğu iddiası gündeme gelen gazeteci Ahmet Şık, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Halkların Demokratik Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş ve mücadele arkadaşlarının şahsında tutsak edilmiş tüm siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler ve avukat arkadaşlarımla dayanışmak için adayım" diyen Şık, "Biliyorum ki, hayatı değiştireceksek, bu ancak birlikte başarılacak. Sen’le olacak! Biz olabilirsek olacak. Yolumuz açık, önümüz barış olsun" ifadelerini kullandı.

Şık, İstanbul'dan aday olduğunu da açıkladı.