Ahmet Hakan: Barış Atay’ın gözaltına alınmasıyla polis bana mesaj verdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Barış Atay’ı hedef alan yazısından sonra oyuncunun gözaltına alınmasının aslında polis tarafından kendisine verilen bir mesaj olduğunu iddia etti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, oyuncu Barış Atay'ı hedef alan ‘Bu adama haddini bildiriniz’ başlıklı yazısının ardından oyuncunun gözaltına alınmasıyla polisin kendisine mesaj verdiğini ileri sürdü. Hakan bu mesajın "Bak işte bir gözaltıyla hem kutuplaştırmayı daha da derinleştirdik, hem de seni 'tetikçi' durumuna düşürdük" olduğunu iddia etti.

Oyuncu Barış Atay, Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” diye yazmıştı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu mesaj sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme alıp Atay'ı hedef göstermişti. Hakan’ın yazısının ardından gözaltına alınan Atay, dün gece serbest bırakıldı.

Ahmet Hakan bugünkü yazısında “Benim çağrım polise, savcıya değil Muharrem İnce ve Meral Akşener’eydi” dedi ve polisin Atay’ı gözaltına alarak kendisine “Bak işte hem kutuplaştırmayı derinleştirdik, hem de seni ‘tetikçi’ durumuna dönüştürdük” mesajı verdiğini iddia etti. Hakan, 2015 yılında öldürülen Tahir Elçi’yi hedef haline getirdiğine ilişkin mesajlarla ilgili olarak da “Tahir Elçi cinayeti ile aramda bağ kuran kalleştir” diye yazdı.

Hakan’ın yazısından bir bölüm şöyle: