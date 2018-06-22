AGİT seçim gözlemcilerinin Türkiye'ye girişine engel

AGİT seçim gözlem heyetine katılmak üzere Türkiye’ye gelen iki Avrupalı milletvekilinin ülkeye girişine izin verilmedi.

AGİT seçim gözlem heyetine katılmak üzere Türkiye’ye gelen iki Avrupalı milletvekilinin ülkeye girişine izin verilmedi.

Almanya'nın Sol Partisi'nden milletvekili Andrej Hunko ve İsveç Yeşiller Partisi'nden milletvekili olan Jabar Amin'in Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

Reuters'ın haberine göre Hunko Türkiye'ye gitmek için uçakta beklerken bu haberi aldığını söyledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasağın kaldırılmasına yönelik talebini dile getirdi. İsveç Dışişleri Bakanlığı ise, Amin'in de Türkiye'ye girişine izin verilmediğini açıkladı.

Amin, İsveç haber ajansı TT'ye Atatürk Havalimanı'na varışta gözaltına alındığını ve pasaportuna el konulduğunu söyledi. Milletvekilleri, hükümetler arası bir kurum olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından yürütülen bir gözlem heyetine katılacaktı.

AGİT yaptığı açıklamada, "AGİT üyeleri seçimleri gözlemlemede ve demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmede önemli bir rol oynuyorlar" dedi.