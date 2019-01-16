Adnan Oktar'a yakın isim itirafçı oldu, 100 sayfa ifade verdi

Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen Beril Koncagül itirafçı oldu. Koncagül, savcılıkta 100 sayfa ifade verdi.

Adnan Oktar'a yakın isimlerden, "gözde kedicik" olarak da adlandırılan Beril Koncagül itirafçı oldu. Savcılıkta yaklaşık 100 sayfa ifade veren Beril Koncagül, Adnan Oktar ve grubuna "küçük çocuklara cinsel istismar, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj" suçlamalarını yöneltti.

Sabah'ta yer alan habere göre Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beril Koncagül, itirafçı oldu ve sekiz gün savcılıkta ifade verdikten sonra Bursa Cezaevi'nden tahliye edildi.

Yaklaşık 100 sayfa ifade veren Koncagül'ün, Adnan Oktar'a çok yakın olduğu ileri sürülen "bacılar grubu"nun üyesi olduğu ifade edildi.

İKİ DEFA PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAYI DENEDİ

Daha önce iki defa etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuruda bulunan Beril Koncagül, Oktar'ın avukatları tarafından tehdit edildiğini ve 10 yıl boyunca şahit olduğu olayları savcılık ifadesinde anlattı.

Koncagül, "dayak, zorla televizyonlarda dans, vücüdunun 3'te ikisine zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları" ile tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

Adnan Oktar cemaatinde itirafçı sayısı 31'e yükselirken 4 örgüt yöneticisinin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.