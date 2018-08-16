Adıyaman kırsalında çatışma: Dört asker yaşamını yitirdi

Adıyaman kırsalında çıkan çatışmada dört asker yaşamını yitirdi, üç asker de yaralandı.

Adıyaman kırsalında çıkan çatışmada dört asker yaşamını yitirdi, üç asker de yaralandı. Merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında bulunan mermer ocağının salı gecesi basılıp ateşe verilmesi üzerine bir operasyon başlatıldı. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışma sırasında bir asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı. Yaralanan askerlerden üçü, daha sonra hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Yaşamını yitiren asker sayısının dörde yükseldiği çatışmada, üç asker de yaralandı.