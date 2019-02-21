Adındaki 'sol' bir tevatürden ibaret: DSP sarayın yeni gözdesi oldu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeyen isimlerin tek adresi konumuna gelen DSP, tartışılmaya devam ediyor. Kendisini 'sol' ilan eden DSP'nin solculukla ilgisi ise aday listelerine bakıldığı anda buharlaşıyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 18 Kasım 2018’de DHA’nın servis ettiği ve gazetelerde yer alan habere göre daha o zaman yerel seçimde adaylık düşünenlerin en geç 1 Aralık 2018 tarihine kadar partiye başvurmalarını şart koşarak şunları söylemişti:

“DSP olarak partimize başka partilerden de olmak üzere dışardan katılabilecek adaylar için, 1 Aralık tarihine kadar DSP'ye müracaat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. O tarihten sonra yapılacak müracaatları daha farklı değerlendireceğiz. Yani kendi partisi içinde bir yarışa girmiş ama kazanamamış kendi partisinden intikam alma duygusu içinde DSP'nin kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Şubat ayı başı itibariyle DSP “kendi partisi içinde bir yarışa girmiş ama kazanamamış kendi partisinden intikam alma duygusu içinde” olanların tek adresi konumunda. CHP’de aday adayı olarak yarışa giren ve aradığını bulamayanlar DSP’den İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla’da belediye başkan adayı oldu. Böylece bir tabela partisi olan DSP birdenbire Saray’ın ilgi alanına girmeyi başardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 10 gün kadar önde saraya davet ettiğini, Aksakal'ın ise seçim sürecinde yanlış anlaşılabileceği düşüncesiyle ziyareti seçim sonrasına ertelediğini yazdı. Fakat bu haberden sonra bir açıklama yapan DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, “CHP’nin kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekiyor” diyerek Saray’a görüşme dilekçesi vermiş oldu.

Öyle veya böyle artık 31 Mart denkleminde az veya çok DSP’nin de yeri var. Büyükşehir başkanlığı aşkına Şişli’yi bırakan ve o gün bugündür gün yüzü görmeyen Mustafa Sarıgül DSP’ye geçerek yeniden Şişli adayı olmayı başardı. CHP’den Gaziantep Belediye Başkan adayı olmak isteyen ancak Parti Meclisi’nden onay alamayan eski HDP milletvekili Celâl Doğan da DSP’yi tercih eden isimler arasına katıldı.

Kendine yer bulamayıp DSP’yi seçen bu iki ünlü ismi Marmaris’te üç dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ali Acar takip etti. Bin 600 üye ile birlikte CHP’den istifa eden Acar “Genel Merkeze ders vermek boynumuzun borcu” diyerek DSP’den adaylığını açıkladı.

İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak da CHP’den aday yapılmayınca istifasını sundu. Avcılar’ı AKP’ye bırakmamak için DSP’den aday olduğunu bildiren Toprak, bir hafta önce parti değişikliği için “İddiaların hepsi asılsızdır. Böyle bir düşüncem de, kararım da yoktur” demişti.

İzmir’de de CHP’den aday gösterilmeyen isimlerin bazıları da DSP’nin yolunu tuttu. Buca’da İsmail Bekiroğlu’nun ardından CHP’nin aday çıkarmayacağı ilçelerden Kiraz’da Salim Özkarakaş ile Tire’de Belediye Başkanı Tayfur Çiçek partilerinden istifa ederek, DSP’den aday oldular.

CHP’deki istifa furyasına Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katıldı. Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Hazinedar’ın, DSP’ye geçeceği tahmin ediliyor.

CHP’nin Kırklareli’den aday göstermediği mevcut başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu ise bağımsız aday olacağını açıkladı. Yine aday gösterilmeyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon seçime Demokrat Parti’den giriyor.