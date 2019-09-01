Adalet Bakanı'ndan adli yıl mesajı: 'Yargı reformu yol haritası olacak'

2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır' dedi.