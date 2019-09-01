Adalet Bakanı'ndan adli yıl mesajı: 'Yargı reformu yol haritası olacak'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi"yle demokratik ve çoğulcu bir zeminin hayata geçirileceğini iddia ederek şunları söyledi:
"Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan, Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır. Milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri hayata geçireceğiz."