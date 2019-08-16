Baroların Külliye protestosu büyüyor

İzmir Barosu'nun Yargıtay Başkanlığı'na yazdığı ve kamuoyuyla paylaştığı cevap yazısının ardından bugün İstanbul, Muğla ve Adana baroları da Külliye'de yapılacak yargı yılı açılışına katılmayacaklarını bildirdi.

İzmir Barosu'nun ardından İstanbul Barosu da Yargıtay Başkanlığı'nın 2019-2020 Yargı Yılı açılışı için yolladığı davete olumsuz yanıt verdi. Baro, Yargıtay Başkanlığı'na yolladığı cevabi yazıyı bugün yayımladı.

"Yargının kurucu unsuru olan savunmanın meslek örgütü olarak, yeni bir yargı yılının açılışında birlikte olmaktan kıvanç duyabilirdik" denilen cevap yazısında, toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olduğuna işaret edildi ve burada yapılacak bir açılış törenine katılmanın mümkün olamayacağı bildirildi.

"Bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olması, Demokrasi, hukuk ve adalet adına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olamayacaktır" denilen yazıda yürütmenin mekanlarında adli yıl açma ve giderek bunu “teamül” noktasına taşıma fikrinin sadece Anayasanın 104. Maddesiyle değil, Yargıtay Başkanlığı'nın birkaç ay önce açıkladığı Yargı Etiği İlkeleriyle de çelişeceği savunuldu.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu'nun imzasıyla yayımlanan cevap yazısı "Tarihe not düşmek adına Başkanlığınızın takdirlerine sunarız" cümlesiyle sonlandırıldı.

İZMİR BAROSU 'KENDİNİZİ ÖZGÜRLEŞTİRİN, SİZ DE GİTMEYİN' DEMİŞTİ

Yargı yılı açılışı ile ilgili Yargıtay Başkanlığı'na ilk tepki İzmir Barosu'ndan gelmiş, baro başkanı Özkan Yücel'in imzasını taşıyan ve kamuoyuna da duyurulan cevapta "Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de ‘kendinizi özgürleştirmenizi’ temenni ederiz." denilmişti.

MUĞLA BAROSU DA KATILDI

İstanbul Barosu'yla aynı saatlerde Muğla Barosu da konuyla ilgili cevap yazısını kamuoyuna duyurdu.

Muğla Barosu Başkanı Avukat Cumhur Uzun'un imzasını taşıyan cevap yazısında "2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreninin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor olması, bu anlayışa (yargının herkese eşit ve tarafsız olduğu) katkı sunmak yerine zarar verici olduğu değerlendirildiğinden, nazik davetinize icabet edemeyeceğimizi üzülerek bildiririz" denildi.

ADANA BAROSU DA KATILDI

Bir cevap yazısı da Adana Barosu Başkanı Avukat Veli Küçük imzasıyla Adana Barosu'ndan geldi.

Adana Barosu'nun kamuoyuna da sunulan cevap yazısında şöyle denildi: