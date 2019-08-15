İzmir Barosu'ndan Yargıtay'ın davetine ret: Siz de o salona gitmeyin

İzmir Barosu, ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak Adli Yıl açılış töreni için Yargıtay Başkanlığı’nın davetini geri çevirdi, ‘Bize kalırsa siz de o salona gitmeyin’ dedi.

İzmir Barosu, 2 Eylül’de ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak Adli Yıl açılış töreni için Yargıtay Başkanlığı’nca gönderilen davet yazısına yanıt verdi. Baro davet yazısına cevabında “Yüzlerce mensubunu tutsak ettiğiniz onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak, yaptığınız nazik daveti geri çevirmek zorunda olduğumuzu bildiriyoruz. Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin” dedi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel imzasıyla Yargıtay Başkanlığı’na hitaben yazılan yanıtta davete teşekkür edildi ancak avukatların dinleyici olarak törene çağrılması “naiflik” olarak nitelendi.

Yazılı yanıtta şöyle denildi:

‘AVUKATSIZ BİR YARGI’

“Bir kişi rahatsız olduğu için, Türkiye Barolar Birliği Başkanının adli yıl açılış törenlerinde konuşma yapmasının önüne geçmek amacıyla yasa değişikliği yapanların salonlarında, avukatları dinleyici olarak törene çağırmanızı ancak naiflik olarak adlandırabiliyoruz.

Anlaşılan o ki; halkından kopuk bir yargı sisteminin mimarlarının, vatandaşın adalete erişimini zorlaştıranların, hiçbir canlıya yaşama imkanı tanımayanların, hakimlik ve savcılık teminatını yok sayanların, hayalleri avukatsız bir yargı olanların salonlarında adli yılı açmak, 2019 yılında da sizlere nasip olacak.”

‘BİZE KALIRSA SİZ DE GİTMEYİN’

Baronun cevabi yazısında “siyasi kararlarla, mesleki faaliyetlerini gerekçe göstererek yüzlerce mensubunu tutsak ettiğiniz onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak, yaptığınız nazik daveti geri çevirmek zorunda olduğumuzu bildiriyoruz” denilerek “Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin” tavsiyesinde bulunuldu.

Yazılı yanıtta şöyle denildi:

“Çünkü yapacağınız konuşmada muhtemelen, yargının bağımsızlığından ve tarafsızlığından bahsedeceksiniz. Hak mücadelesi veren binlerce kişinin cezaevlerinde olduğunu bilmenize rağmen; kişi özgürlüğü ve güvenliğinden, ifade özgürlüğünden, adil yargılanma hakkından, basın hürriyetinden dem vuracaksınız. Kimseden emir ve talimat almadığınızı, hukuktan üstün hiçbir şey tanımadığınızı, üstünlerin hukukunu reddettiğinizi, üstüne basa basa tekrarlayacaksınız. Peki nerede? Yürütmenin başının yaşadığı sarayın salonunda.

Bizler, insan haklarının korunduğu ve geliştirildiği, hukukun yok sayılmadığı, yargının siyasi iktidarın güdümünden çıktığı günlerde, tam bağımsız bir yargı teşkilatının ev sahipliğinde yapılacak bir törene katılımı, savunduğumuz değerlere daha uygun görüyor ve bu günü umutla bekliyoruz.

Biz avukatlar, yargı bağımsızlığı için tarih boyunca mücadele ettik. Yeni adli yılda da bağımsızlığımızdan aldığımız güç ve tarihimizden gelen kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de ‘kendinizi özgürleştirmenizi’ temenni ederiz.

Saygılarımızla.”