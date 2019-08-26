TBB'nin 6 yönetim kurulu üyesi adli yıl açılışına katılmayacak

TBB'nin 10 yönetim kurulu üyesinden altısının adli yıl açılış törenine katılmayacağı ortaya çıktı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyesi altı avukatın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki adli yıl açılış törenine katılmayacağı öğrenildi.

'ADLİ AÇILIŞ YÜRÜTMENİN MERKEZİNDE YAPILMAMALI'

Medyascope'tan Canan Coşkun'un haberine göre, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun törene katılıp konuşma yapacağını söylemesinin ardından tartışmalar sürerken, 10 yönetim kurulu üyesinden 6'sının törene katılmayacağı ortaya çıktı.

TBB'nin 10 yönetim kurulu üyesinden törene katılım kararına muhalefet eden 3 üye dışında muhalefet etmeyen üçü, Ahmet Şakir Uzun, Ali Elibol ve Eyyüp Sabri Çepik de törene katılmayacak.

Eyyüp Sabri Çepik özel bir nedenle katılamayacağını, Ahmet Şakir Uzun ise Samsun’da olacağı için gidemeyeceğini belirtti. Böylece karara muhalefet eden üç avukata ek olarak, muhalefet etmeyen üç avukat da törene gitmeyecek. Avukat Ali Elibol da törene gitmeme kararıyla ilgili şunları söyledi:

“Yargıtay Kanunu’nun adli yılın açılışını düzenleyen 59’uncu maddesi Metin Feyzioğlu’nun Danıştay’ın 10 Mayıs 2014’teki kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşması nedeniyle iptal edildi. Biz de alternatif adli yıl açılış törenini Türkiye Barolar Birliği’nde yaptık. Bu yıl düzenlenecek törene davet edilince Metin Feyzioğlu’nun gidip konuşması gerektiğini, demokrasi ve hukuk daralmalarını muhataplarının gözünün içine bakarak konuşması gerektiğini söyledim. Metin Feyzioğlu oraya avukatları temsilen gitmiyor. Türkiye Barolar Birliği bir amir değil, çatı kuruluştur. Ben törene gitmeyeceğim çünkü adli yıl açılışının yürütmenin merkezinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Baroların Beştepe’ye gitmeme kararını da doğru buluyorum”

