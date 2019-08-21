Erdoğan boykotu büyüyor: Şimdi de Yargıtay üyeleri...

42 baronun ardından yaklaşık 20 Yargıtay üyesi de Saray'da yapılacak adli yıl açılış törenine katılmayacak.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak olan adli yıl açılış törenine yönelik boykot büyüyor.

380 üyesi bulunan Yargıtay’ın 20 kadar üyesi törene katılmayacak. Bir Yargıtay üyesi, “Bir siyasi partinin genel başkanının gözetimi altında bu törenin yapılmasına karşıyız” dedi.

YARGITAY'DAN DA TEPKİ VAR

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, adli yıl açılışını 42 baronun boykot etmesinin ardından bir tepki de töreni düzenleyen Yargıtay’ın içinden geldi. 20 kadar Yargıtay üyesi, “bireysel tercihlerle” törene gitmeme kararı aldı. Bir Yargıtay üyesi, gerekçesini “Yürütmenin merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde adli yıl açılışı yapmak yargı bağımsızlığını zedeler. Bir siyasi partinin genel başkanının gözetimi altında bu törenin yapılmasına karşıyız. Siyasilerin etkisinden uzak bir yerde tören yapılmalı” sözüyle açıkladı.

Yargıtay Başkanlığı, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminden bu yana, adli yıl açılış törenlerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bulunan Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenliyor. 2 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni de Saray’da olacak. Yargıtay, tören kapsamında Türkiye Barolar Birliği (TTB) ve 79 baro başkanlığına da davetiye gönderdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’ın arasında bulunduğu 42 baro yönetimi, Yargıtay’ı eleştirerek Saray’daki törene gitmeyeceklerini açıkladı. TBB ise törene gitme kararı alırken, bu yıl Başkan Metin Feyzioğlu’nun da bir konuşma yapacağını bildirdi. İzmir Barosu, TBB’ye tepki göstererek “Bizi temsil etmiyorsunuz” dedi.