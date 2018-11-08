Abdüllatif Şener'den İstanbul adaylığı açıklaması

Yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayı olacağı ileri sürülen Abdüllatif Şener, 'Vakti gelmeden önce bazı şeyleri söylemek iyi değildir' dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceğine ilişkin iddiaları değerlendirdi.

"Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir gibi kentleri CHP'nin alacağını düşünüyorum. Böyle bir noktada bildiğiniz gibi ben sadece bir milletvekiliyim partide. Parti Meclisi üyesi değilim aynı şekilde partinin MYK üyesi de değilim" diyen Şener, "Partinin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve karar organları en isabetli adayı belirlemek için çalışmalarını zaten sürdürmektedirler. Bu süreçte ben karar verici değilim. Böyle bir noktada ben bir kulis ortamında olmayı da etik bulmam. Siyasi hayatım boyunca da bu tarzımı hep sürdürmüşümdür 30 yıldır. Bu konuda kararı verecek olan Sayın Genel Başkan ve parti yönetimidir ve örgüttür elbette" ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şener, gazetecilerin "Sizin bu yöndeki tercihiniz ne olur? ‘Göreve hazırım' der misiniz?" sorusuna "Bir bakalım, vakti gelmeden önce bazı şeyleri söylemek iyi değildir" yanıtını verdi.