'Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkan CHP'liler tasfiye edildi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste dışı bıraktığı Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, 'Benimle birlikte, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden kim varsa liste dışı kalmıştır' dedi.

CHP'nin liste dışı bırakılan Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, bunun gerekçesinin Gül'e karşı çıkmaları olduğunu söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, “Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan herkes tasfiye edildi” diyen Pekşen, “Gül'ün adı ilk ortaya çıktığında karşı çıkanlardan biri de bendim. Bana üç ay önce, ‘Gül'ün adaylığına karşı çıkma, milletvekilliğinden olursun' uyarısı geldi. Aldırmadım. Katıldığım televizyon programlarında karşı olduğumu söylemeye devam ettim. En son bir ay önce bir uyarı daha oldu. Ancak ben ısrarla karşı olduğumu kamuoyu önünde söylemeye devam ettim. Gördüğüm tablo şu. Benimle birlikte, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden kim varsa liste dışı kalmıştır" ifadelerini kullandı.