Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, '2010 YAŞ sürecinde yaşanılan olaylarda Başbakan Erdoğan'ın daha uzlaşıcı, Cumhurbaşkanı Gül'ün ise daha ısrarlı olduğunu gördüm' diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yanıt verdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "2014 ve 2015 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantılarında alınan kararlar neticesinde terfi ettirilen general/amirallerin yüzde 65'i, ordudan 15 Temmuz sonrası tasfiye edildi. Bu çok düşündürücüdür. 2010 YAŞ sürecinde yaşanılan olaylarda Başbakan Erdoğan'ın daha uzlaşıcı, Cumhurbaşkanı Gül'ün ise daha ısrarlı olduğunu gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Başbuğ'a yanıt veren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Anılan tarihlerde Kuruluş Kanunu'na göre YAŞ toplantıları başbakanın başkanlığında toplanır ve TSK personelinin terfi işlemlerini tartışıp karara bağlar. Bu kapsamda general ve amiralliğe yükselecek albaylar ile bir üst rütbeye terfi ettirilecek generaller ve amiraller YAŞ toplantısında belirlenir ve bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Cumhurbaşkanı YAŞ üyesi olmadığından bu sürece katılmaz derken, "YAŞ toplantılarında kararlaştırılıp hazırlanan terfi listeleri toplantı sonrası cumhurbaşkanının imzasına sunulur. Öte yandan Bakanlar Kurulu'nun teklifiyle ve cumhurbaşkanının imzasıyla gerçekleşen genelkurmay başkanı ataması ve müşterek kararnameyle yapılan kuvvet komutanlarının atamalarında ise cumhurbaşkanının görüş ve direktifleri esas alınır" ifadelerini kullandı.

2010 YAŞ TOPLANTISINDA NELER OLMUŞTU?

2010 YAŞ kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ emekli olurken, Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner gelmişti. Yüksek Askeri Şura'da Koşaner'den boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise atama yapılmamıştı. "İnternet andıcı" iddiası nedeniyle Zekeriya Öz tarafından ifade vermeye çağrılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'la ilgili herhangi bir atama kararı alınmamış, emekliliği gelen Iğsız, 30 Ağustos'ta otomatik olarak emekliye ayrılmıştı.

2010 YAŞ toplantısında Balyoz ve Ergenekon operasyonlarında adı geçen komutanların birçoğu hakkında terfi işlemi yapılmamıştı.