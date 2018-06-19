ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi kimdir?

ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, pek çok Ortadoğu ülkesinde görev almış, Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu Dışişleri Bakanı yardımcılığı görevinde bulunmuş 'deneyim'li bir isim.

ABD 8 ay sonra, 24 Haziran seçimlerine günler kala, yeniden Türkiye'ye büyükelçi yolluyor.

İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu personeli Metin Topuz'un tutuklanmasıyla patlak veren vize krizinden bu yana boş olan mevkiye David Satterfield getirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu bakan yardımcısı David Satterfield, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi oldu.

SURİYE POLİTİKASINDA ETKİLİ BİR İSİM

ABD Dışişleri Bakanlığı'na 1980 yılında giren ve pek çok Ortadoğu ülkesinde diplomat olarak bulunan Satterfield, ABD Dışişleri'nin Suriye dosyasına bakan önemli bir kaç isminden biri olarak biliniyor.

Senato'nun Suriye konulu oturumlarında pek çok defa Beyaz Saray'ın Suriye politikasını sunan kişi olmuş, bir konuşmasında Menbiç'le ilgili olarak "ABD’nin, Menbiç’te kalmaya devam edeceğinin Türk hükümetine açıkça söylendiğini" bildirmişti.

RICE'A DANIŞMANLIK YAPTI

Daha önce Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan ve Tunus'ta görev yapan Satterfield, oğul George Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın üst düzey danışmanlığı ve Dışişleri'nin Irak konusundaki özel koordinatörlüğü görevlerinde de bulundu.

Satterfield'ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla da iyi ilişkileri olduğu belirtiliyor. Arap-İsrail ilişkileriyle geçmişte yakından ilgilendiği anımsatılan Satterfield'ın, 2009-2014 yıllarında İsrail ve Mısır arasında yer alan Sina'daki Çokuluslu Güçler'in genel direktörlüğünü yürüttüğü ifade ediliyor.

SIZDIRILAN BELGEDE ADI GEÇİYORDU

ABD-Birleşik Krallık-Fransa koalisyonunun Suriye'ye hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiği günlerde "prochetmoyen-orient.ch" adlı internet sitesinden sızdırılan 12 Ocak 2018 tarihli belgede, Satterfield'ın da adı geçiyordu.

Sızdırılan belge ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün'den oluşan "Suriye için Küçük Amerika Grubu"nun Suriye'yi bölmek ve paylaşmak, bölgeyi istikrarsızlaştırmak için savaşı bir süre daha uzatmak için çalışmalar yürüttüğünü ortaya koyuyordu.

Sızdırılan belgeye göre toplantıya katılanlar arasıdna ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Dacid Satterfield'da bulunuyordu.

