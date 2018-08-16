ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları, Türkiye'nin doğalgazını vuracak

Enerji Uzmanı Necdet Pamir, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını değerlendirdi. İran’dan alınan ham petrolün ulaştırmada kullanıldığını söyleyen Pamir, "Bu da vatandaşı doğrudan ilgilendirir. Asıl riskli alım doğalgaz. Kesinti ekonomimizi sarsar, hatta felç edebilir" dedi.

Enerji Uzmanı Necdet Pamir, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını değerlendirdi. İran’dan alınan ham petrolün ulaştırmada kullanıldığını söyleyen Pamir, "Bu da vatandaşı doğrudan ilgilendirir. Asıl riskli alım doğalgaz. Kesinti ekonomimizi sarsar, hatta felç edebilir" dedi.

Pamir, İran ile yapılan enerji anlaşmasının varlığına dikkati çekerek, “Trump yönetimi istedi, bu gazı alamıyoruz' demenin uluslararası hukukta bir karşılığı yok. Doğal gazda farklı bir durumumuz var" dedi. Pamir, anlaşmada 30 yıl garanti verildiğini ifade ederek, "Kısacası Türkiye, topraklarına girmese bile İran'a gaz parasını ödemek zorunda" dedi.

ABD'nin 4 Kasım itibarıyla İran'a yönelik yaptırım paketinden Türkiye'nin nasıl etkileneceği merak konusu.

Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Enerji Uzmanı Pamir'in açıklamalarından satır başları şöyle: