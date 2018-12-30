ABD'li emekçilerden Flormar direnişine destek

ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi, Flormar işçileriyle destek eylemi gerçekleştirdi. Parti üyeleri, geçtiğimiz aylarda TKP'ye yaptıkları ziyarette işçilerle dayanışma sözü vermişlerdi.

ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL) öncülüğünde kurulan ABD Flormar İşçileriyle Dayanışma Komitesi, dün Flormar'ın New York Bronx bölgesinde bir AVM'de bulunan mağazası önünde bir protesto eylemi gerçekleştirdi. PSL üyeleri, geçtiğimiz aylarda TKP'ye yaptıkları ziyarette işçilerle dayanışma sözü vermişlerdi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye Komünist Partisi'ne yaptıkları ziyaret sırasında direnişteki Flormar işçileriyle de görüşen ve onlara taleplerini ABD kamuoyu ile de paylaşacaklarının sözünü veren PSL'li komünistler, kurdukları komite ile alışverişin en yoğun yapıldığı şu günlerde halkı Flormar'ı boykot etmeye çağırdı.

Bronx'taki Bay Plaza alışveriş merkezinde bulunan Flormar mağazası önünde toplanan komite üyeleri Flormar'ın Türkiye kökenli bir kozmetik firması olduğundan, evine ekmek götürmek zorunda olan çoğu kadın yüz ellinin üzerinde işçinin sendikal haklarını istedikleri için işten çıkarıldığından bahsetti. 229 gündür direnişte olan işçilere selam göndererek, "Sendikalaşmaya çalışan işçileri işten çıkarmakta "güzel" bir yan yoktur, işçilerine üç kuruş öderken on milyonlarca dolar kâr etmekte "güzel" bir yan yoktur" dediler. Hazırladıkları bildirileri mağaza önünde alışveriş yapmaya gelenlere ulaştıran komite üyeleri, ısıtıcıların yasaklanarak işçilerin soğukla sınanmasını da protesto ettiler.

Eylemde "Çirkin olan nedir? Flormar'ın sendika düşmanlığı" sloganı atıldı.

"Flormar işçileriyle dayanışmaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki kazanacaklar!" diyen dayanışma komitesi üyeleri işçilere Türkçe bir mesaj da yolladı: