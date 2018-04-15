AB'den açıklama: Üyelik görüşmelerini ilerletmenin temeli yok

Avrupa Birliği ilerleme raporunda Türkiye ile "görüşmeleri ilerletmenin temeli olmadığı" söyleniyor.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle ilgili son ilerleme raporunda, Türkiye'nin görüşmelerin ters yönde 'büyük adımlar' attığı ve Ankara ile üyelik görüşmelerini ilerletmenin temelinin bulunmadığı belirtiliyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Avrupa Komisyonu tarafından 17 Nisan'da açıklanacak raporda, Türkiye'nin "adalet, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü alanlarında ciddi geri dönüşler yaşadığı" ve "Avrupa Birliği'nden büyük çapta bir sapma olduğu" savunuluyor.

Raporda, gelecekte üyelik görüşmelerinde herhangi bir ilerleme olabilmesi için Türkiye'de Temmuz 2016'dan beri süren "olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması gerektiği" söyleniyor.

'ZİRVE, SOMUT UZLAŞMA SAĞLAMADI'

26 Mart'ta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı ve AB Dönem Başkanı Boyko Borissov'un ev sahipliğinde Varna'da bir araya gelmişti.

AB-Türkiye ilişkilerinin konuşulduğu yemek sonrası ortak basın açıklaması yapılmış, basın açıklamasının ardından Donald Tusk gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "AB-Türkiye zirvesi, endişe duyulan noktalarda somut bir uzlaşma sağlamadı. Gelecekte bunun mümkün olmasını umuyorum. Katılım süreci de dahil olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerini ancak bu konularda sağlanacak ilerlemeler iyileştirebilir" demişti.