ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'S-400’ler üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek. ABD ve diğer NATO üyeleri Türkiye’ye S-400’ler almak dışında seçenekleri olduğunu söylüyor' açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lere ilişkin ABD'den bir yaptırım açıklaması daha geldi. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “S-400’ler üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek. ABD ve diğer NATO üyeleri Türkiye’ye S-400’ler almak dışında seçenekleri olduğunu söylüyor” ifadesine yer verildi. ABD Dışişleri'ne bağlı Siyasi-Askeri İşler Devlet Sekreteri Yardımcısı Clarke Cooper, "Mike Pompeo şu anda, Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar açısından uygulanabilecek her türlü derinliği analiz ediyor" dedi.