ABD'den Erdoğan'a: Bu yolda gidersen ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaksın

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lere ilişkin ABD'den yeni mesajlar gelmeye devam ediyor. Türkiye'ye F-35'lerin teslim edilmesini engelleyen tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelirken, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Eliot Engel, 'ABD Kongresi Erdoğan’ın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alması halinde boş oturmayacak. Bu tasarı Erdoğan’a ‘Bu yolda gidersen ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaksın’ mesajını net şekilde veriyor' dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu'nun Türkiye'ye F-35'lerin teslim edilmesini engelleyen tasarıyı görüşmesinin ardından Dışişleri Komisyonu’ndan da S-400 adımı geldi. Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin destek verdiği karar tasarısında Türkiye’ye S-400’leri almaktan vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

ABD, TÜRKİYE S-400 ALIRSA BOŞ OTURMAYACAK'

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Eliot Engel “Bu karar ABD Kongresi’nin ülkemizin Türkiye ile tarihi ilişkisine taahhüdünü gösteriyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli NATO müttefikimizi götürdüğü yönden endişeliyiz. Demokrasi, sivil toplum ve özgür basına yönelik saldırıları kaygı verici. (Rusya Cumhurbaşkanı) Vladimir Putin ile samimi durmak kabul edilemez. ABD Kongresi Erdoğan’ın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alması halinde boş oturmayacak. Bu tasarı Erdoğan’a ‘Bu yolda gidersen ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaksın’ mesajını net şekilde veriyor” ifadelerini kullandı.

'ABD DERHAL YAPTIRIM UYGULAMALI'

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun Cumhuriyetçi üyesi Michael McCaul da “Türkiye uzun süredir Amerika’nın müttefiki. Ancak bir tercih yapmak zorunda. Ankara’nın Rus füze sistemini alması halinde Amerika derhal yaptırım uygulamalı ve Türkiye’yi de F-35 programından çıkarmalıdır. Her iki partinin de destek verdiği karar tasarısı Türkiye’nin seçimini yapması gerektiği konusunda Kongre’den gelen açık bir mesaj olarak algılanmalı. Türkiye Rusya ile mi ortak olacak yoksa NATO müttefikleriyle mi? Umarım Erdoğan doğru kararı verir. İttifakımızın geleceği buna bağlı” şeklinde konuştu.

Temsiciler Meclisi’nin Demokrat Çoğunluk lideri Steny Hoyer “Türkiye’nin liderlerinin NATO ile Batı’dan ve ittifakı birleştiren ortak demokratik değerlerden uzaklaşmasından endişeliyiz” dedi.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Kevin McCarthy de “Türkiye’ye verilen mesaj açık. Türkiye’nin S-400’leri alması halinde F-35’leri almaması konusunda geniş tabanlı ve her iki partinin de desteğini gören bir mutabakat söz konusu. Bunun Amerika’nın ulusal güvenlik çıkarlarına yönelik çok ciddi sonuçları olur. Türkiye bu alımı iptal etmeli ve bunun yerine birlikte çalışmanın ortak çıkarımıza olduğu alanlarda Amerika ile işbirliği yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Tasarıya destek veren Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler da, “Türkiye Putin’le hareket etmek ve kendi halkının haklarını bastırmak gibi bir tehlikeli yolda ısrar edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus yapımı hava savunma sistemleri Amerika’nın güvenliğini tehdit eder ve müttefiklerimize zarar verir” diye konuştu.

F-35 YASA TASARISI

Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu’nun gündeminde de Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı füze savunma sistemi S-400’lerle ilgili tartışma vardı. Komisyon, savunma bütçesine yönelik kapsamlı bir harcama tasarısına, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmesini engelleyen bir madde ekledi. Tasarı komisyonun alt komitesinde görüşüldü.

Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu’nun tasarısına eklenen madde, F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmesi için federal bütçeden kaynağın kullanılmasını yasaklıyor. Söz konusu tasarı F-35’lerin Türkiye’ye gönderilmesi konusunda yakıt ya da pilotlar için bütçeden harcama yapılmasını imkansız kılacak.