ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaması için çalışmalar yürütüyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Pompeo, Rusya ve Türkiye'nin Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmak için uğraştığını da söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu'nun oturumunda konuşan Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almaması için çalışmalar yaptıklarını, bu alımın gerçekleşmemesini umduklarını belirtti.

F-35 GÖZDAĞI

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye F-35 bombardıman uçaklarının teslimiyle ilgili nihai kararın verilmediğini söyleyerek gözdağı da verdi.

''Türkiye’nin S-400 almaması için çalışmaları sürdürüyoruz. Onlar henüz bunu yapmadı ve hiçbir zaman da almayacaklarını umuyorum'' diye konuşan Pompeo, Türkiye’nin NATO içinde kalması gerektiğini düşündüğünü, ancak Ankara'nın ittifakın politikasına uygun hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Pompeo, ''Bosna'daki riskleri anlıyoruz. Bu bölgenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın bu bölgeyi istikrarsızlaştırmak için çok çalıştığını biliyoruz'' değerlendirmesini de yaptı.

Komisyon üyesi vekillerden birinin ''Türkler gibi mi?'' sorusu üzerine Pompeo, ''Evet'' yanıtını vererek ekledi:

''Bizi daha iyi konuma getirecek bir strateji üzerinde çalışıyoruz.''

Daha önce Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Krakaçanov, Balkan ülkelerinin Rusya ve Türkiye’nin etkisi altına girmemesi için Avrupa Birliği ve NATO'yu harekete geçmeye çağırmıştı.