ABD: SDG'ye silah vermeye devam ediyoruz, Ankara'ya listesini gönderiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah, araç ve mühimmat desteği vermeye devam ettiğini söyledi. Yetkili, gönderilen silahların bilgisinin Türkiye'ye her ay raporla ulaştırıldığını da ekledi.

ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge görüşmeleri sürerken, "Pentagon radikal gruplarla mücadele çalışma grubu" direktörü Chris Maier, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah, araç ve mühimmat desteği vermeye devam ettiğini söyledi.

Maier, "Kullanılmaya hazır silahlar ve araçları SDG'ye sağlamaya devam ediyoruz. Gönderdiğimiz destekle ilgili şeffafız. Her ay Türkiye'ye, bu silah ve araçların listesini içeren bir rapor gönderiyoruz" dedi.

Maier, güvenli bölge için ise "bölgedeki Kürt savaşçıların çekildiğini, yerine Arap savaşçıların geldiğini" söyledi.