AA, Adil Öksüz’ün Berlin'de saklandığını iddia etti

Anadolu Ajansı bir ihbar mektubuna dayandırdığı haberinde 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığını ileri sürdü.

Ajansa ulaşan ihbar üzerine, muhabirlerinin söz konusu adrese gittiğini ve çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki evin kapı zilinde “Yaşar” isminin yazılı olduğunu gördüğünü belirten AA’nın haberinde şu ifadelere yer verildi:

Dairenin, apartmanın caddeye bakan cephesi yerine sadece arka bahçeyi gören ve dışardan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkati çekiyor.

AA’nın görüntülediği ve zilini çaldığı dairede kimsenin kapı açmaması dikkati çekerken, apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Öksüz'ü saklayan kilit isim, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari Ali A.

Berlin'de birçok gayrimenkulu bulunan Ali A., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize etti. Öksüz'ün de bu evlerden birinde saklandığı düşünülüyor.

Ali A’nın, S. Yaşar’a ait hücre evde birçok FETÖ elebaşını sakladığı, görgü tanıklarının ifadelerine de yansıyor.

Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.

Ali A., Türkiye'den kaçan birçok orta ve üst düzey FETÖ elebaşının farklı evlerde barınmalarına da aracılık ederken, örgütün Polonya ve Kırgızistan yapılanmasıyla bağlantısını sürdürüyor.

Türkiye'den kaçışlarda önce eski Doğu Bloku ülkelerine giden ve hemen sonra Berlin'e geçen FETÖ üyeleri, bu kenti adeta ilk toplanma merkezi olarak kullandı.