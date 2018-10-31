80 yıllık mülkiye geleneği: 'İnek Duası' yargılanıyor

159 yıllık Mülkiye’nin 80 yıllık geleneği olan İnek Bayramı’nda okunan 'İnek Duası' nedeniyle açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. İlk olarak Fatih Tezcan’ın gündeme getirerek hedef gösterdiği duaya ilişkin 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla dava açılmıştı.

159 yıllık Mülkiye’nin "İnek Duası" geleneğinin yargılanmasına yarın başlanıyor.

İnek Bayramı’nda İmam’ı canlandırarak İnek Duası’nı okuyan M.C.T. hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.15’te görülecek.

Açılan davayı değerlendiren Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dr. Dinçer Demirkent, yarın Ankara Adliyesi’ndeki duruşmada olacaklarını söyledi.

“İnek Duası’nı okuyan mezunumuzun duruşması var yarın. İnek Duası yargılanıyor” diyen Demirkent, Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin Türkiye gibi çok zor zamanlardan geçtiğini söyledi. Demirkent, “Bugün nasıl Türkiye üniversiteleri itaate zorlanıyor, itaati kabul etmeyen yargılanıyorsa Fakültemize de aynısı yapılıyor” dedi.

“Bir üniversite Rektörü’nün ‘Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farzdır, hem de İslam hukukuna göre farzdır’ demesi nasıl infial yaratmıyorsa, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne mezunların, Mülkiyeliler Birliği Başkanı’nın alınmaması; Mülkiye’nin seksen yıllık geleneği İnek Bayramı’nın yargılanması da infial yaratmıyor” diyen Dinçer Demirkent, “İnek Bayramı tam da ilahiyatçı rektörün farz ilan ettiği şeye karşı üniversiteyi, itaat etmemeyi, sorgulamayı, eleştirmeyi mümkün kılan zemini her yıl yeniden hatırlatmak için kurgulanmıştı. İnek Duası tam olarak bu amacı güderdi. Rektörden dekana, hocalardan öğrencilere, medyadan futbola, iktidardan muhalefete her şey eleştirinin ve mizahın konusu yapılırdı bu duada. 2016’dan beri bu dua okunmuyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Tezcan’ın Fakülteyi ve İnek duasını hedef göstermesiyle duayı okuyan SBF mezunu, Mülkiyeliler Birliği üyesi hakkında ceza soruşturması açıldığını belirten Demirkent, “görevi belli bir isim, Fatih Tezcan hedef gösterdi ve 80 yıllık üniversite geleneği bir anda yıkıldı. Neden? Çünkü duanın okunduğu sırada orada olan, mizaha kendini kaptırarak kahkahalar atan dönemin Dekan Vekili, orada olan bütün hocalar ve duayı dinleyen diğerleri için kurumu yıkacak bu gelişme bir infial yaratmadı. Sanırım Fatih Tezcan’ın Fakültemizi ve geleneklerini neden hedef haline getirdiği Harran Üniversitesi Rektörü’nün sıkılmadan söylediği sözlerin ardından daha açık hale gelmiştir” diye konuştu.

Demirkent son olarak, “Bizler Mülkiye camiası olarak, Mülkiyeliler Birliği yönetimi olarak İnek Duası’nı okuyan mezunumuzun yanındayız, eleştirinin, itaat etmemenin yanındayız. Bu nedenle yarın Ankara adliyesinde olacağız” dedi.