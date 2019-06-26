7 Şubat'ta imzalanmıştı, Resmi Gazete'de duyuruldu: Deniz yetki alanlarında, üçüncü ülkelere karşı...

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın 'üçüncü ülkelerin yaptığı petrol arama faaliyetlerinin tespiti dahil sahil güvenlik alanında iş birliği anlaşması' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında 7 Şubat'ta imzalanan anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İş birliği Protokolü"ne göre, "Türkiye ve KKTC karşılıklı anlayış ve iş birliğine dayanarak sahil güvenlik alanında harekat, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muharebe elektronik ve bilgi sistemleri konularında destek ve iş birliğini geliştirecek."

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Türkiye ve KKTC deniz yetki alanlarında, üçüncü ülkelerce izin alınmaksızın yapılan petrol arama, çıkarmaya yönelik sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri, deniz tabanıyla ilgili kablo, boru döşeme çalışmaları ile hidrografik, oşinografik araştırmaların tespitine yönelik iş birliği yapacak ve üçüncü ülkelere ait izin verilen faaliyetlerin kontrolü maksadıyla karşılıklı her türlü yardım ve koordineyi sağlayacaktır" denildi.