4-6 yaş arasındaki 130 bin çocuk Kuran kursuna gönderildi

Okuma-yazma bilmeden Kuran kursuna gönderilen çocukların sayısı yüzde 50 arttı.

2018 yılına yurt genelinde 14 bin 597 Kuran kursunda eğitim vererek başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 ayda bin 427 kurs daha açarak, kurs sayısını yüzde 10 artırdı. 2016-2017 öğretim yılında okuma yazma bilmeyen 4-6 yaş grubunda 87 bin 790 çocuğa Kuran eğitimi veren Diyanet, yılın ilk 7 ayında bu sayıyı yüzde 49.24 arttırarak 131 bin 26’ya çıkardı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubu çocukları Kuran kursu eğitimine almaya 2013 yılında başladı. O tarihte 10 ilde pilot olarak uygulanmaya başlanan program kapsamında açılan kurs sayısı 3 bine yaklaştı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında, okuma yazma bilmeyen okul öncesi çağdaki 4 ve 6 yaş aralığında 87 bin 790 öğrenciye kuran eğitimi veren Diyanet, bu sayıyı bu yılın temmuz ayına kadar 131 bin 26’ya kadar çıkardı. B